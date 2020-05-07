07.05.2020 (15:46)

Корабельная поисково-ударная группа Северного флота проводит плановое учение в Баренцевом море

Малые противолодочные корабли Северного флота «Юнга», «Брест» и «Снежногорск» продолжают в Баренцевом море отрабатывать плановые мероприятия боевой подготовки в составе корабельной поисково-ударной группы.

Накануне, 6 мая, противолодочные корабли покинули главную базу Кольской флотилии разнородных сил – город Полярный. Противоминное обеспечение корабельной поисково-ударной группы и развертывание в назначенные районы Баренцева моря обеспечила корабельная тральная группа, в состав которой вошли тральщики «Владимир Гуманенко», «Котельнич», «Соловецкий юнга».

В полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море корабельная поисково-ударная группа приступила к проведению зачетного тактического учения по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника. Данное учение отрабатывается во взаимодействии с противолодочными самолетами Ил-38 армии ВВС и ПВО Северного флота.

За время выхода в море морякам-противолодочникам еще предстоит провести учение по связи, отработать элементы совместного маневрирования кораблей в составе корабельной поисково-ударной группы и провести ряд тренировок личного состава аварийных партий при борьбе за живучесть на ходу корабля.

На завершающем этапе учения, которое продлится несколько дней, моряки-противолодочники Северного флота планируют выполнить ряд учебно-боевых упражнений, в том числе и торпедные стрельбы.

Район выполнения боевых упражнений заранее закрыт для судоходства и полетов авиации.

По завершению учения МПК ««Юнга», «Брест» и «Снежногорск» вернутся в главную базу Кольской флотилии разнородных сил – город Полярный.

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