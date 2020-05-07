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07.05.2020 (15:42)

Специалисты РХБ защиты Северного флота обработали остановки общественного транспорта в Североморске

Специалисты радиационной, химической и биологической защиты Северного флота проводят дезинфекцию всех остановок общественного транспорта в городе Североморске.

Дезинфекция проводится путём распыления раствора двутретиосновной соли гипохлорита кальция на поверхности, которые могут содержать болезнетворные бактерии и вирусы.

Военнослужащие работают с переносными приборами специальной обработки в средствах индивидуальной защиты кожи и органов дыхания.

Для борьбы с коронавирусной инфекцией в военных гарнизонах Северного флота сформировано около 400 подразделений, предназначенных для дезинфекции военных объектов и учреждений, поддержания санитарного режима в условиях сложной эпидемиологической обстановки.

К дезинфекции военных объектов специалисты РХБ защиты приступили с конца марта. Ежедневно в ходе работ по дезинфекции используется около 6,5 тонн дезинфицирующих растворов.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
COVID-19 , Войска РХБ защиты , Северный флот
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