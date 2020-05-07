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07.05.2020 (15:06)

Мобильные группы художественной самодеятельности Приморской общевойсковой армии ВВО поздравят ветеранов с Днем Победы

В День Победы военнослужащие Приморского общевойскового объединения Восточного военного округа и творческие коллективы Дома офицеров Российской Армии (ДОРА) поздравят фронтовиков и тружеников тыла с 75-летием Великой Победы.

Военные артисты, распределенные на мобильные группы художественной самодеятельности, выдвинутся на автомобилях ГАЗ-233001 «Тигр», Урал-4320 и КамАЗ-43114 по пяти маршрутам Уссурийского гарнизона.

Автомобили оборудованы патриотическими плакатами и звуковой аппаратурой, они проедут по улицам города, ретранслируя песни военных лет.

Акция начинается после демонстрационного пролета авиации и стартует с главной площади города Уссурийск.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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