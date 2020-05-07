07.05.2020 (09:05)
Легендарную «Полуторку» восстанавливают военнослужащие ВВО в Приморье
В г. Уссурийске военнослужащие материально-технического соединения Восточного военного округа завершают восстановление легендарного автомобиля ГАЗ-АА «Полуторка».
Силами специалистов ремонтной роты на этом автомобиле был выполнен целый комплекс работ. Произведена смазка узлов и агрегатов, очищены от ржавчины корпус и детали автомобиля, обслужен бензонасос, проведена антикоррозионная обработка перед лакокрасочными работами.
Механизированную парадную колонну на Параде Победы в Приморской общевойсковой армии возглавит раритетная техника времен Великой Отечественной войны. Совместно с танком МС-1 проедет 77?летняя легендарная Уссурийская «Полуторка».
Справочно: ГАЗ-АА - советский грузовой автомобиль Горьковского автозавода, грузоподъёмностью 1,5 т, известен как «Полуторка». Образцом послужил американский грузовик Форд модели АА образца 1930 года, но впоследствии перепроектирован по отечественным чертежам.