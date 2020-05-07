07.05.2020 (14:59)

Военные артисты ВВО выступили с концертом у окон фронтовика в Улан-Удэ

Сводный ансамбль «Селенга» общевойскового объединения Восточного военного округа, состоящий из военнослужащих оркестровых подразделений, исполнил фронтовые песни для ветерана Великой Отечественной войны Иннокентия Михайловича.

Военные артисты в жилом секторе города создали праздничную атмосферу, исполнив известные песни на фронтовую тему - «Катюша», «Журавли», «От героев былых времен», «Тальяночка», «Казаки в Берлине», «Смуглянка», «Бери шинель пошли домой», «Майский вальс», «День Победы».

Выступали солисты в форме одежды времен войны, которая специально была сшита для концертной программы.

Помимо ветерана войны, который вышел на свой балкон в парадном кителе, к окнам прильнули и другие жители ближайших домов. Не могли пройти мимо и случайные прохожие, услышав известные фронтовые песни, некоторые подпевали и пританцовывали.

По окончанию концерта, ветеран Иннокентий Михайлович поблагодарил военный ансамбль «Селенга», сказав им большое спасибо за ценные воспоминания.

Справочно:

Михайлов Иннокентий Михайлович родился в селе Шепеньково Баргузинского района 21 января 1923 года в большой семье. В 1942 году призван в армию, направлен в оружейное училище в Томск, где получил специальность «мастер оружейных дел». Воевал в составе 64-го гвардейского стрелкового полка Калининского фронта оружейным техником.

День Победы Иннокентий Михайлов встретил в Латвии в составе одной из частей Прибалтийского фронта.

Награжден Орденом Красной звезды, двумя орденами Великой Отечественной войны 2-й степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и другими юбилейными и ведомственными наградами.

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