07.05.2020 (14:35)

В Хабаровске состоялась генеральная тренировка праздничного салюта

В обеспечении проведения генеральной репетиции салюта было задействовано более 100 военнослужащих мотострелкового соединения, дислоцированного в Князе-Волконском (Хабаровский край) Восточного военного округа. Ранее, на аэродроме Калинка под Хабаровском военнослужащие внештатного салютного дивизиона провели ряд салютных тренировок без стрельбы холостыми боеприпасами.

В ходе проведения генеральной тренировки внештатных салютных подразделений основной упор был сделан на достижение синхронности работы расчетов при проведении орудийных залпов и запуске фейерверочных зарядов.

9 мая военнослужащие двух внештатных салютных подразделений с набережной реки Амур и площадки на спорткомплексе «Ерофей арена» произведут праздничный салют. Будет произведено 30 залпов из 16 орудий, которые обесп

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