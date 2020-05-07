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07.05.2020 (12:23)

Курсанты ДВОКУ высадили 75 елей у стен училища в преддверии празднования Великой Победы

В преддверии празднования 75-летней годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне у стен Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) курсантами и волонтерами высажено 75 саженцев елей. Мероприятие проведено в рамках международной акции «Сад памяти».

Саженцы предоставило региональное министерство лесного хозяйства. Курсанты и волонтеры высадили саженцы вдоль ограждения училища по улице Мухина в Благовещенске. В будущем посадки будут под охраной коллектива училища.

Право высадить деревья было предоставлено курсантам с безупречной воинской дисциплиной и обучающимся на «хорошо» и «отлично». В дальнейшем деревья будут закреплены за подразделениями, которые будут ухаживать за Садом памяти.

Спарвочно:

За период Великой Отечественной войны и разгрома Квантунской японской армии училище подготовило более 6 тыс. офицеров. Выпускники участвовали в боях на всех фронтах. Тысячи из них были награждены орденами и медалями, а 24 выпускника удостоились высокого звания Героя Советского Союза.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Военное училище , Военное образование
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