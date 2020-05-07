07.05.2020 (10:10)

В Ростове-на-Дону прошла генеральная репетиция главного воздушного парада на Юге России

Экипажи 45-ти боевых самолетов и вертолетов 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) провели генеральную репетицию воздушного парада на Юге России в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В парадный строй в небе над Ростовом-на-Дону вошли самолеты военно-транспортной авиации ВКС России - Ту-134, Ан-26, Ан-12 и Л-410, оперативно-тактической авиации ЮВО - Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-34, штурмовики Су-25СМ3, вертолеты армейской авиации ЮВО - Ми-8АМТШ «Терминатор», Ми-26, Ми-28Н «Ночной охотник», Ми-35М и Ка-52 «Аллигатор», которые пролетели над Театральной площадью.

Экипажи боевой авиации объединения ВВС и ПВО ЮВО пролетели над Ростовом-на-Дону, Волгоградом, Каспийском, Новороссийском, Краснодаром, Владикавказом, Ставрополем, Севастополем, Керчью, Грозным, Астраханью, Ейском, а также летчики российской авиабазы ЮВО в Армении в небе над Ереваном. Были задействованы вертолеты Ка-27 и Ми-26, самолеты Су-24, Су-34, Су-27, Ан-26, Ан-12, Бе-12, Ту-134, Су-30СМ, Л-410 и Миг-29, всего более 200 воздушных судов.

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