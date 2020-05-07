07.05.2020 (09:30)

В Астрахани военнослужащие Каспийской флотилии поздравили ветеранов с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне

Военнослужащие Каспийской флотилии Южного военного округа побывали в гостях у ветеранов Великой Отечественной войны Чернышёва Николая Александровича и Шмаковой Нины Васильевны, которые живут в городе Астрахани.

Военнослужащие поздравили ветеранов с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, пожелали крепкого здоровья, долголетия, счастья, мирного неба над головой и вручили памятные подарки, лицензионные диски с песнями времён Великой Отечественной войны, продуктовые наборы, открытки с пожеланиями и поздравлениями, а также рисунки, которые подготовили дети.

Военнослужащие флотилии с большим интересом слушали и беседовали с ветеранами войны, которые поделилась воспоминаниями о своих боевых товарищах и далёких фронтовых буднях.

Всего на территории Астраханской области проживают, более 200 ветеранов Великой Отечественной войны.

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