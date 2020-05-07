Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.05.2020 (09:30)

В Астрахани военнослужащие Каспийской флотилии поздравили ветеранов с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне

Военнослужащие Каспийской флотилии Южного военного округа побывали в гостях у ветеранов Великой Отечественной войны Чернышёва Николая Александровича и Шмаковой Нины Васильевны, которые живут в городе Астрахани.

Военнослужащие поздравили ветеранов с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, пожелали крепкого здоровья, долголетия, счастья, мирного неба над головой и вручили памятные подарки, лицензионные диски с песнями времён Великой Отечественной войны, продуктовые наборы, открытки с пожеланиями и поздравлениями, а также рисунки, которые подготовили дети.

Военнослужащие флотилии с большим интересом слушали и беседовали с ветеранами войны, которые поделилась воспоминаниями о своих боевых товарищах и далёких фронтовых буднях.

Всего на территории Астраханской области проживают, более 200 ветеранов Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Командование ЮВО организовало поздравление более пяти тысяч фронтовиков с 75-летием Великой Победы
На Черноморском флоте прошла тренировка пролёта авиации в честь 75-летия Великой Победы
Командование 4 армии ВВС и ПВО ЮВО поздравило ветерана с днём Победы и днем рождения миниконцертом возле дома
Военнослужащие российской военной базы в Армении приняли участие в акции «Аллея Победы»

Метки:
Каспийская флотилия , Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false