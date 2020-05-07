07.05.2020 (14:08)

Военнослужащие Каспийской флотилии поздравили с Днём Победы ветеранов

В Дагестане, военнослужащие полка морской пехоты Каспийской флотилии Южного военного округа побывали в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Казиханова Ильяса Батырхановича проживающего в Махачкале, а моряки бригады кораблей встретились с фронтовиком Агамирзоевым Нажметдином Казиевичем, который живёт в городе Дагестанские Огни.

Военнослужащие поздравили ветеранов с 75-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, пожелали крепкого здоровья, долголетия, счастья, мирного неба над головой и вручили памятные подарки, лицензионный диск с песнями времён Великой Отечественной войны, продуктовые наборы, открытки с пожеланиями и поздравлениями, а также рисунки, которые подготовили дети. Особенным для фронтовиков, стал памятный сувенир «Знамя Победы 1941-1945».

В беседе с военнослужащими, ветераны войны поделились воспоминаниями о своих фронтовых и трудовых годах.

Всего на территории Махачкалинского гарнизона проживают, более 50 ветеранов Великой Отечественной войны.

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