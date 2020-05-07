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07.05.2020 (15:00)

Военнослужащие соединения спецназа ЮВО поздравили в Ростове-на-Дону ветерана-сапера с Днем Победы

Военнослужащие соединения специального назначения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Ростовской области, поздравили ветерана Великой Отечественной войны Белова Дмитрия Федоровича.

Фронтовику спецназовцы вручили памятные подарки и цветы.

Дмитрий Федорович с января 1943 года воевал в составе 4-го Украинского фронта в инженерных войсках, 258 саперного взвода стрелкового полка - сапером-минером. Участвовал в освобождении Ростова-на-Дону.

Освобождал от фашистских захватчиков Украину, Молдавию, Польшу, а войну закончил в 1945 году в Чехословакии. Был дважды ранен.

Награжден орденами Славы 3 степени, Отечественной войны 2 степени, медалями «За освобождение Праги», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «За освобождение Украины», «Жукова» знаками «За освобождение Ростова» и «Отличный минер».

Всего на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов проживает более 19 тыс. участников Великой Отечественной войны, в том числе в Ростовской области – более 1,3 тыс. фронтовиков.

В Ростове-на-Дону представители командования округа, а также соединений и воинских частей ЮВО совместно с выездными концертным группами поздравят 507 ветеранов Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Ветераны
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