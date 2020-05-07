07.05.2020 (14:00)

Военнослужащие Каспийской флотилии в День Победы произведут праздничный салют

Военнослужащие Каспийской флотилии (КФл) в честь 75-летия Великой Победы произведут праздничный салют с восточной части острова Городской.

Салют выполнят артиллерийские расчеты морской пехоты КФл из 105-мм пусковой установки ПФК «Радуга» и 125-мм установки «Радуга-М».

Начало салюта запланировано на 21:30 по московскому времени. Всего будет произведено по 105 выстрелов из каждой установки.

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