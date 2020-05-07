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07.05.2020 (13:57)

По улицам Ставрополя 9 мая проедут военные автомобили под музыку военных лет

Военнослужащие соединения связи 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на грузовых автомобилях совершат марш по улицам Ставрополя под песни военных лет.

По главным улицам города проедет колонна автомобилей КамАЗ с водруженным  знаменем Победы и с военнослужащими в форме времен Великой Отечественной войны.

Автоколонна будет двигаться под музыкальное сопровождение военных песен «Жди меня», «В лесу прифронтовом», «Вечер на рейде», «День Победы, «Вот солдаты идут» и других.

В честь Дня Победы над городом состоится демонстрационный пролет боевой авиации ЮВО, а вечером прогремит праздничный салют.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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