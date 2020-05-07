07.05.2020 (13:57)
По улицам Ставрополя 9 мая проедут военные автомобили под музыку военных лет
Военнослужащие соединения связи 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на грузовых автомобилях совершат марш по улицам Ставрополя под песни военных лет.
По главным улицам города проедет колонна автомобилей КамАЗ с водруженным знаменем Победы и с военнослужащими в форме времен Великой Отечественной войны.
Автоколонна будет двигаться под музыкальное сопровождение военных песен «Жди меня», «В лесу прифронтовом», «Вечер на рейде», «День Победы, «Вот солдаты идут» и других.
В честь Дня Победы над городом состоится демонстрационный пролет боевой авиации ЮВО, а вечером прогремит праздничный салют.
Новости по теме:
Российские военнослужащие в Абхазии к Дню Победы привели в порядок более 30 военно-мемориальных объектов
Сводный отряд РХБ защиты ЮВО провел дезинфекцию на АО «Завод «Метеор» в Волжском Волгоградской области
Метки: