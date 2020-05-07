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07.05.2020 (13:54)

В честь Дня Великой Победы в Дагестане состоится праздничный салют

Артиллеристы морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) 9 мая в честь 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне произведут артиллерийский салют с набережной города Каспийска.

Салют выполнят артиллерийские расчеты морской пехоты КФл из шести 122-мм артиллерийских гаубиц Д-30. Начало салюта запланировано на 21:30. Всего будет произведено 30 орудийных залпов.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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