07.05.2020 (13:54)

В честь Дня Великой Победы в Дагестане состоится праздничный салют

Артиллеристы морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) 9 мая в честь 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне произведут артиллерийский салют с набережной города Каспийска.

Салют выполнят артиллерийские расчеты морской пехоты КФл из шести 122-мм артиллерийских гаубиц Д-30. Начало салюта запланировано на 21:30. Всего будет произведено 30 орудийных залпов.

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