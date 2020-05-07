07.05.2020 (09:04)

Командование ЮВО организовало поздравление более пяти тысяч фронтовиков с 75-летием Великой Победы

Более пяти тысяч фронтовиков, проживающих на территории Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, получат открытки-поздравления c Днем Победы от командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковника Александра Дворникова.

Представители командования военного округа и военнослужащие соединений и воинских частей ЮВО в торжественной обстановке передадут ветеранам открытки и более 200 ценных подарков, в составе которых фронтовой паёк, солдатские фляга и пилотка.

Военнослужащие соединения спецназа ЮВО, дислоцированного в Ростовской области, в составе мобильных групп уже поздравили 16 ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Ростове-на-Дону. Вместе с поздравлениями фронтовикам исполнили песни вокальные группы ансамбля песни и пляски ЮВО и творческих коллективов художественной самодеятельности воинской части.

Личным составом подразделений для фронтовиков были собраны именные подарки с видеопоздравлением командира соединения и записью прохождения торжественным маршем воинской части, а также рисунками детей военнослужащих и наборами продуктов.

Всего на территории ЮВО силами мобильных групп организовано посещение ветеранов по 98 маршрутам в 58 городах Юга России.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице