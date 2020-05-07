07.05.2020 (13:01)

Российские военнослужащие в Абхазии к Дню Победы привели в порядок более 30 военно-мемориальных объектов

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Абхазии, в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне облагородили памятники, захоронения и мемориалы на территории Республики совместно с военнослужащими Министерства обороны Абхазии.

Военнослужащие России и Абхазии вместе с волонтерами в течение двух недель приводили в порядок территории захоронений, реставрировали памятники, постаменты, бюсты героям, погибшим в годы Великой Отечественной войны, а также архитектурные комплексы, которые являются историческими памятниками и символами победы советских войск на Кавказе.

В день празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая представители командования соединения и военнослужащие ЮВО возложат цветы и венки к мемориалам.

Всего было приведено в порядок и восстановлено более 30 военно-мемориальных объектов.

Мероприятия по поддержанию памятников и их восстановление российскими и абхазскими военнослужащими проводятся ежегодно в целях бережного отношения к общей истории народов.

Справочно:

Во время Великой Отечественной войны враг вторгся и на территорию Абахзии. Были созданы несколько истребительных отрядов, которые сражались вместе с Советской Армией и защищали подступы к Сухуму, так как летом 1942 года возникла угроза прорыва к городу.

С начала войны в Абхазии было налажено производство некоторых видов боеприпасов, вооружения и снаряжения. Трудящиеся Абхазии сдавали деньги в фонд обороны, участвовали в сборе средств на строительство танковой колонны, дивизиона торпедных катеров "Комсомолец Абхазии".

На фронты Великой Отечественной ушли более 55 тысяч жителей Абхазии. Более 17,5 тысяч не вернулись с полей сражений, 22 человека стали Героями Советского Союза.

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