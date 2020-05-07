07.05.2020 (12:58)

Перспективы совершенствования санитарно-эпидемиологического надзора в Вооруженных Силах обсудят на форуме «АРМИЯ-2020»

Участники круглого стола обсудят перспективы совершенствования федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Ожидается, что в ходе мероприятия участники определят единые подходы к диагностике инфекционных заболеваний для обеспечения быстрой постановки диагноза и рассмотрят методы повышения финансово-экономической эффективности профилактических мер.

В дискуссии примут участие главные государственные санитарные врачи военных округов и Северного флота, начальники территориальных центров и отделов государственного санитарно-эпидемиологического надзора, специалисты Главного центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора (специального назначения) Минобороны России, главные медицинские специалисты оборонного ведомства, а также представители Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Организаторами мероприятия выступают главный государственный санитарный врач Минобороны России и специалисты Главного центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора (специального назначения) МО РФ.

СПРАВОЧНО:

Мероприятия научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» пройдут в период с 24 по 28 августа 2020 года на ведущей выставочной площадке Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с ведущими научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.



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