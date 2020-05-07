07.05.2020 (09:51)

Авиационные группы ЮВО провели генеральную тренировку воздушной части парада над Владикавказом ко Дню Победы

Сегодня авиационные группы 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) провели генеральную тренировку воздушного парада над городом воинской славы Владикавказом в честь Дня Победы.

Всего в тренировке приняло участие 6 единиц авиационной техники. В демонстрационном пролете были задействованы авиационные группы на ударных вертолетах Ми-28 «Ночной охотник», транспортно-боевых Ми-35, транспортно-штурмовых Ми-8АМТШ «Терминатор», каждого по две единицы.

Воздушная часть авиационного парада, в честь празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., пройдет 9 мая с.г. в 10.00 по местному времени в Республике Северная Осетия - Алания во Владикавказе.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице