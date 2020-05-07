Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.05.2020 (12:49)

В Ставрополе прошла генеральная репетиция пролета боевой авиации и артиллерийского салюта

Над Ставрополем экипажи боевых самолетов и вертолетов 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) провели генеральную репетицию демонстрационного пролета в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ка-52 и самолетов Су-25СМ3 и Су-30СМ совершили групповой полет над площадью Ленина.

Также артиллеристы 49 общевойсковой армии ЮВО провели тренировку 30 залпов праздничного салюта из гаубиц Мста-Б.

Всего экипажи боевой авиации 4-й Армии ВВС и ПВО ЮВО пролетели над 13-ю городами Юга России, а также в небе над столицей Армении городом Ереваном. Были задействованы вертолеты Ка-27 и Ми-26, самолеты Су-24, Су-34, Су-27, Ан-26, Ан-12, Бе-12, Ту-134, Су-30СМ, Л-410 и Миг-29, всего более 200 воздушных судов.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Во Владивостоке и Петропавловске-Камчатском прошли генеральные репетиции пролёта авиации ко Дню Победы
Летчики ЦВО проведут генеральную репетицию пролета авиации в девяти городах РФ 7 мая
На Черноморском флоте прошла тренировка пролёта авиации в честь 75-летия Великой Победы
Вертолёты ЦВО потушили природный пожар, угрожающий поселку в Ульяновской области

Метки:
Авиация , Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false