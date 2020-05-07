07.05.2020 (11:45)

Экипажи боевой авиации ЮВО провели генеральную тренировку в Волгограде ко Дню Победы

Экипажи боевых самолетов и вертолетов 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) провели генеральную тренировку в Волгограде ко Дню Победы.

Летный состав авиагрупп отработал элементы групповой слётанности в составе пар, а также выполнение построения строя с пролетом на сокращённых дистанциях с минимальными интервалами.

9 мая в 10.00 по местному времени, летчики боевой авиации совершат пролет в парадном строю над городом-героем Волгоградом в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Экипажи боевых вертолетов Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ми-35 и самолетов Су-24М, Су-25, Су-27 и Су-34 совершат демонстрационный пролет парами на высотах от 100 до 300 метров на скоростях от 250 до 600 км/ч.

Всего экипажи боевой авиации 4-й Армии ВВС и ПВО ЮВО пролетят над 13-ю городами Юга России, а также в небе над столицей Армении – городом Ереваном. Будут задействованы вертолеты Ка-27 и Ми-26, самолеты Су-24, Су-34, Су-27, Ан-26, Ан-12, Бе-12, Ту-134, Су-30СМ, Л-410 и Миг-29, всего около 200 воздушных судов.

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