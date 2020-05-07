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07.05.2020 (10:42)

Сводные расчеты ЮВО провели генеральную репетицию праздничного салюта в честь Дня Победы во Владикавказе

Сводные расчеты салютных дивизионов 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) провели генеральную репетицию салюта на полигоне «Шалхи в Северной Осетии, в рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В ходе генеральной тренировки расчеты отработали порядок действий при выполнении выстрелов из орудий ЗИС-3 и пусков из салютной установки. На тренировке было израсходовано более 40 холостых боеприпасов.

Праздничный салют во Владикавказе будет произведен 9 мая в 22.00, разрыв фейерверочных зарядов будет осуществляться на высоте 250-300 метров над площадью «Свободы» во Владикавказе.

Всего в составе салютных подразделений задействовано около 70 военнослужащих.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Военные парады
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