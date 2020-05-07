07.05.2020 (09:39)

Специалисты РХБ защиты ЮВО провели дезинфекцию Северо-Кавказского суворовского военного училища во Владикавказе

Специалисты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) провели дезинфекцию объектов Северо-Кавказского суворовского военного училища (СВУ).

Военнослужащие ЮВО в защитной экипировке с помощью авторазливочных станций АРС-14КМ и дезинфицирующих комплексов выполнили обработку специальным раствором территории, административных, учебных и жилых корпусов, контрольно-пропускного пункта училища.

Всего специалисты выполнили спецобработку территории общей площадью 12 тыс. кв. м. Дезинфекцию СВУ провели порядка 30 военнослужащих, задействовано было 10 единиц специальной техники из состава подразделений РХБ защиты 58-й армии ЮВО.

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