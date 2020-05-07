07.05.2020 (11:30)

Российские военные специалисты проведут санитарную обработку ещё одного учреждения в итальянском Лумезано

Сегодня специалисты Минобороны России проведут санитарную обработку и дезинфекцию ещё одного учреждения в населенном пункте Лумезано провинции Брешиа (Италия).

Колонна российской и итальянской специализированной техники приступила к совершению марша из города Бергамо в провинцию Брешиа протяженностью свыше 60 километров. Безопасность передвижения колонны обеспечивают итальянские карабинеры.

По прибытии на объект специалисты определят объём работ и приступят к обеззараживанию помещений, прилегающей территории и дорог. Все работы российскими и итальянскими военнослужащими будут проводиться совместно.

Российские специалисты РХБ защиты приступили к оказанию помощи в провинции Брешиа по просьбе руководства области Ломбардия 22 апреля после окончания дезинфекционных мероприятий в провинции Бергамо.

Всего российскими военнослужащими совместно с итальянскими коллегами проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более 93 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 119 зданий и сооружений, более 1 млн 200 тыс. квадратных метров внутренних помещений и свыше 450 тыс. квадратных метров дорог с твёрдым покрытием. В противоэпидемических мероприятиях ежедневно задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций.

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