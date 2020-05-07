07.05.2020 (11:14)

В Санкт-Петербурге началась генеральная репетиция пролёта авиации ЗВО, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

В Санкт-Петербурге началась генеральная репетиция пролёта авиации, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В тренировке принимают участие 30 экипажей самолетов и вертолетов Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО).

Парадный строй авиации пройдёт над над Пискаревским мемориальным кладбищем и Дворцовым мостом, затем уйдёт в сторону Кронштадта.

Взлёты оперативно-тактической авиации проходили с оперативных аэродромов Петрозаводска (Республика Карелия) и Хотилово (Тверская область). Экипажи армейской авиации осуществляли вылеты с аэродрома г. Пушкина (Санкт-Петербург), транспортных самолётов — с аэродрома Левашово (Санкт-Петербург).

Возглавит торжественный строй тяжелый транспортный вертолёт Ми-26, вслед за которым пролетят звенья многоцелевых вертолётов Ми-8, ударных Ми-24 и Ка-52 «Аллигатор». Далее пролетят транспортные самолёты Ан-26, Ан-12 и Ту-134.

Завершат пролет тактической авиационной группы сверхманёвренные многоцелевые истребители Су-35С, истребители Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

Лётчики отрабатывали групповую слётанность, выдержку интервала и дистанции на скорости 200 километров в час и высоте 150 метров для оперативно-тактической авиации. Для экипажей военно-транспортной авиации высота пролёта составляет от 300 до 500 метров, а скорость достигает до 600 километров в час.

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