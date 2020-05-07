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07.05.2020 (09:02)

Артиллеристы-десантники отдельного гвардейского соединения ВДВ из Улан-Удэ провели первую тренировку салюта Победы

Накануне, на полигоне «Сосновый Бор» в Бурятии, артиллеристы-десантники отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из Улан-Удэ провели первую тренировку праздничного салюта, посвященного 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

На полигоне артиллеристы отработали порядок действий при выполнении выстрелов, слаженность и синхронность работы расчётов при проведении орудийных залпов. Перед проведением артиллерийских залпов военнослужащие проверили техническое состояние орудий.  В мероприятии было задействовано около 50 военнослужащих и 6 единиц 122-мм орудий Д-30, которые войдут в состав сводного артиллерийского подразделения, сформированного из артиллерийских подразделений отдельного гвардейского соединения ВДВ и общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Бурятии.

9 мая в г. Улан-Удэ артиллеристы произведут 30 залпов, каждый из которых будет посвящен одному из знаменательных сражений Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска , Артиллерия
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