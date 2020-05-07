07.05.2020 (07:32)

На Камчатке военные «фронтовые бригады» поздравят ветеранов с Днем Победы

На Камчатке сформированы девять «Фронтовых бригад», которые 9 мая поздравят ветеранов с 75-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

На празднично украшенных автомобилях повышенной проходимости «УРАЛ» и «КАМАЗ» военнослужащие и оркестровые группы Войск и сил на Северо-востоке России и Подводных сил Тихоокеанского флота с песнями военных лет проедут по улицам городов Петропавловск-Камчатский, Вилючинск и Елизово и проведут музыкальные выступления во дворах домов, где проживают ветераны Великой Отечественной войны.

Командования камчатских частей и соединений ТОФ традиционно организуют поздравления ветеранов Великой Отечественной войны на дому. В этом году, в целях предупреждения распространения инфекционных заболеваний, эти мероприятия проводятся с соблюдением мер безопасности.

Накануне на центральной площади краевого центра готовность «фронтовых бригад» к работе совместно с представителями военной автоинспекции гарнизона, проверил заместитель командующего Войсками и силами на Северо-востоке России по военно-политической работе капитан 1 ранга Сергей Кореневич.

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