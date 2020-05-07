07.05.2020 (05:33)
Во Владивостоке и Петропавловске-Камчатском прошли генеральные репетиции пролёта авиации ко Дню Победы
Летчики морской авиации Тихоокеанского флота и армии ВВС и ПВО Восточного военного округа в рамках подготовки к пролёту авиации в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне провели во Владивостоке генеральную репетицию показа авиационной техники.
Всего в репетиции был задействован 21 летательный аппарат: дальние противолодочные самолёты Ту-142, противолодочные самолёты Ил-38, самолёт Ту-134, высотные истребители МиГ-31, истребители Су-35, а также палубные вертолёты Ка-27 и Ми-8, ударные вертолёты Ка-52.
В ходе полётов авиация работает с пяти аэродромов, расположенных в Приморском и Хабаровском краях.
Сегодня же генеральная репетиция пролёта авиации состоялась над Петропавловском-Камчатским. Боевые самолеты отдельного смешанного авиаполка Войск и сил на Северо-востоке России прошли в парадных строях над центральной площадью краевого центра.
В небе над Камчаткой пролетели сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31 и противолодочные самолеты Ил-38Н.