07.05.2020 (06:15)

Специалисты сводного отряда РХБ защиты Минобороны России провели профилактическую дезинфекцию психиатрического центра, расположенного в городе Ковин

Специалисты сводного отряда РХБ защиты Минобороны России, оказывающего помощь Республике Сербия в борьбе с коронавирусной инфекцией, провели профилактическую дезинфекцию психиатрического центра, расположенного в городе Ковин.

Это одно из пяти крупнейших медучреждений психиатрического профиля в Сербии. На стационарном и амбулаторном лечении здесь постоянно находятся более 700 пациентов, оказание помощи которым невозможно приостановить даже в условиях распространения коронавирусной инфекции. Накануне в медучреждении отработали российские военные медики. Они изучили санитарно-эпидемиологическую обстановку и дали рекомендации по предотвращению распространения заболевания Covid-19.

«Мы очень благодарны российским специалистам за предпринятые меры. Ранее у нас отработали эпидемиологи, которые дали свои рекомендации по вопросу организации противоэпидимического режима. Сейчас здесь проводится дезинфекция наиболее важных объектов. Еще раз хочу сказать спасибо российским специалистам за их нелегкий труд» - подчеркнула директор психиатрического центра Йованка Петрович.

Сводные российско-сербские расчеты РХБ защиты продолжили проведение совместных дезинфекционных мероприятий. За сутки обработано 20 объектов в городах Нови-Сад, Вршац, Панчево и Бела-Церква.

Российские военные врачи провели оценку и анализ эпидемиологической обстановки, дали рекомендации по проведению мероприятий противоэпидемического режима в медучреждениях городов Рашка, Александровац, Брус, Канижа, Нови-Сад и Вршац.

Всего российским сводным отрядом действующим в Республике Сербия проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 164 объектах в 35 городах республики, в т.ч. обработано: более 362 здания и сооружения, общей площадью более 1,54 млн. квадратных метров, участков дорог с твердым покрытием – 69, общей площадью около 488 тыс. квадратных метров. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении более 806 пациентов, инфицированных Covid-19.

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