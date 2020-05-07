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07.05.2020 (05:00)

Российские и итальянские военнослужащие провели дезинфекцию пяти лечебных учреждений в провинции Брешиа

Российские и итальянские военнослужащие провели дезинфекцию пяти лечебных учреждений в городах Сареззо Конкесио, Вила Каргина, Нове провинции Брешиа.

Руководство и персонал пансионатов встретили российских и итальянских военных специалистов плакатами со славами благодарности и аплодисментами.

С 22 апреля российские и итальянские военнослужащие после окончания дезинфекционных мероприятий в провинции Бергамо по просьбе руководства области Ломбардия приступили к оказанию помощи в провинции Брешиа.

Всего российскими специалистами войск РХБ защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более 93 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 119 здания и сооружения, более 1 млн. 200 тыс. квадратных метров внутренних помещений и более 450 тыс. квадратных метров дорог с твёрдым покрытием.

В противоэпидемических мероприятиях ежедневно задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Войска РХБ защиты , Международная деятельность , Медицина , COVID-19
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