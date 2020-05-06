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06.05.2020 (19:56)

Корабли «Перекоп» и «Павел Хенов» пришвартовались у набережной Невы в Санкт-Петербурге

Сегодня учебный корабль «Перекоп» и базовый тральщик «Павел Хенов» Ленинградской военно-морской базы совершили переход в Санкт-Петербург из пукта базирования в Кронштадте и пришвартовались у набережной Лейтенанта Шмидта.

Завтра аналогичный переход совершат малый противолодочный корабль «Казанец» и противодиверсионный катер «Нахимовец».

Корабли Ленинградской военно-морской базы 9 мая в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне произведут подъём Государственного Флага Российской Федерации, Военно-Морского Флага и Знамени Победы, поднимут флаги расцвечивания, состоятся торжественные построения экипажей в парадной форме.

Также Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы исполнит всенародно любимые мелодии о Великой Отечественной войне на борту крейсера «Аврора». Звуковещательные установки кораблей осуществят трансляцию мелодий военных лет.

В связи с ограничительными мероприятиями, введёнными в регионе, допуск граждан на борт кораблей осуществляться не будет.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Корабли
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