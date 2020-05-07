07.05.2020 (00:00)

На сайте Минобороны России открыт новый мультимедийный раздел с уникальными архивными документами на известных деятелей культуры и искусства – участников войны

Ссылка на скачивание документов: https://yadi.sk/d/3uEMslvTty-ZbA

Минобороны России в преддверии 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне опубликовало исторически проект «Прошедшие огонь войны, Вы свой талант дарили людям» с наградными материалами из фондов Центрального архива военного ведомства на известных деятелей культуры и искусства – участников войны.

Фамилии известных актеров, режиссеров, поэтов, драматургов предстанут в новом свете: боевые заслуги многих из них не известны большинству…

Анатолий Папанов, Иннокентий Смоктуновский, Рина Зеленая, Юрий Никулин, Владимир Этуш и другие легенды отечественного кино не нуждаются в представлении. В спецпроекте Минобороны России публикуются учетные карточки и наградные документы военных лет, свидетельствующие о том, что эти люди обрели воинскую славу задолго до сценических успехов.

Советский и российский актер театра и кино, театральный педагог Владимир Этуш записался добровольцем на фронт, после чего был направлен на курсы переводчиков и в ноябре 1941 года принял военную присягу. Сражался на Западном и Южном фронте, был тяжело ранен. В представленном на сайте Минобороны России наградном листе на помощника начальника штаба по тылу 581-го стрелкового полка лейтенанта административной службы В.Этуша записано: «...бесстрашно, не щадя своей жизни, воодушевляя бойцов, смело повел роту на врага, причем своим умелым маневром выбил противника из района Городок, при этом уничтожил 30 солдат и офицеров, захватив ручной пулемет». Владимир Абрамович был удостоен множества наград и медалей, в числе которых – орден Красной Звезды…

Иннокентий Смоктуновский был дважды награжден медалью «За отвагу». В одном из опубликованных Минобороны России документах значится: «Наградить… командира отделения роты автоматчиков младшего сержанта Смоктунович (так значилось в некоторых фронтовых документах его имя. – Прим. ред.) Иннокентия Михайловича за то, что в боях при прорыве противника в районе населенного пункта Лорцен его отделение одним из первых ворвалось в траншеи противника и уничтожило при этом около 20 фашистов».

Командир взвода 72-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона, старший сержант Юрий Владимирович Никулин в мае 1945 года был представлен к ордену Славы III степени. «При обеспечении наступающих частей пехоты непрерывно находился в боевых порядках пехоты, осуществляя разведку целей и корректуру огня батареи», – написано в наградном документе.

Басов Владимир Павлович – советский актер, кинорежиссер, сценарист. В его фильмографии такие фильмы о войне, как «Щит и меч», «Тишина», «Возвращение к жизни», «Тегеран-43».

В своей автобиографии капитан Басов писал: «25 июля 1941 года добровольно вступил в ряды РККА… Участник Великой Отечественной войны. Имею награды Родины…».

В мае 1943 года лейтенант интендантской службы Басов был представлен к медали «За боевые заслуги». В наградном листе записано: «…Инициатор, организатор и руководитель художественной самодеятельности бригады. За год существования коллектив художественной самодеятельности при участии и под руководством лейтенанта Басова дал 150 концертов, из них 130 в ротах и батареях, в блиндажах, непосредственно на переднем крае…».

В боевой характеристике на помощника начальника оперативного отделения 28-й артиллерийской дивизии прорыва РГК капитана Басова значится: «…Работая на должности помощника начальника оперативного отделения дивизии, показал себя тактически грамотным, хорошо знающим артиллерийско-стрелковое и штабное дело… Вполне может быть использован на должности командира дивизиона».

В историческом разделе опубликован наградной лист на сержанта Папанова Анатолий Дмитриевич, заместителя командира взвода 990-го стрелкового полка.

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