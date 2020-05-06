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06.05.2020 (23:30)

Военнослужащие Новосибирского соединения РВСН примут участие в акции «Свеча памяти», приуроченной к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Военнослужащие Новосибирского соединения РВСН примут участие в акции «Свеча памяти».

Эта акция – дань памяти и уважения подвигу советских солдат погибших в годы Великой Отечественной войны.

Каждый желающий может принять участие в акции, поставив зажженную свечу с портретом участника Великой Отечественной войны или труженика тыла и на окнах своих домов. Так участники акции смогут увековечить память о своих родственниках.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН
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