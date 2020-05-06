06.05.2020 (23:30)
Военнослужащие Новосибирского соединения РВСН примут участие в акции «Свеча памяти», приуроченной к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Военнослужащие Новосибирского соединения РВСН примут участие в акции «Свеча памяти».
Эта акция – дань памяти и уважения подвигу советских солдат погибших в годы Великой Отечественной войны.
Каждый желающий может принять участие в акции, поставив зажженную свечу с портретом участника Великой Отечественной войны или труженика тыла и на окнах своих домов. Так участники акции смогут увековечить память о своих родственниках.
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