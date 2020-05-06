06.05.2020 (22:54)

Ансамбль песни и пляски РВСН «Красная Звезда» подготовит серию видеороликов ко Дню Победы

Ансамбль «Красная Звезда» подготовит серию видеороликов в честь празднования 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Солисты из числа Заслуженных артистов России, в сопровождении профессиональных музыкантов ансамбля, одетые в обмундирование военных лет исполнят самые известные фронтовые песни, такие как «Казаки» , «Смуглянка» и «Дорожка фронтовая».

Помимо музыкальных произведений будут представлены стихи авторов-фронтовиков в исполнении учащихся общеобразовательных учреждений.

Также при создании видеороликов привлекалась фронтовая автомобильная техника, легендарная «Полуторка»(ГАЗ-АА) и первый советский серийный внедорожник «ГАЗ-64».

Данная серия видеороликов будет издана на компакт-диске.

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