06.05.2020 (18:07)

Российские военнослужащие в Таджикистане примут участие в акции «Диктант Победы»

Около 3 тыс. солдат и офицеров 201-й российской военной базы в Таджикистане примут участие в акции «Диктант Победы», посвященной 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

На территории соединения будут организованы специализированные площадки, на которых любой желающий сможет проверить свои знания о событиях Великой Отечественной войны. Участникам акции предстоит самостоятельно ответить на 10 вопросов, основываясь имеющихся знаниях, без использования внешних источников информации. Вопросы в анкетах будут посвящены ключевым датам и событиям Великой Отечественной, военной географии, историческим личностям и другим темам.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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