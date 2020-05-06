06.05.2020 (21:54)

Для инженерных войск разрабатывается переносной радиолокатор с улучшенными характеристиками поиска взрывоопасных предметов

Для инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации разработан опытный образец переносного нелинейного радиолокатора с улучшенными характеристиками поиска взрывоопасных предметов – ИНВУ-4.

Новое устройство предназначено для обнаружения взрывоопасных предметов, содержащих радиоэлектронные элементы в различных малопроводящих укрывающих средах – таких как грунт, подстилающая поверхность или строительные конструкции.

Улучшение характеристик нелинейного радиолокатора ИНВУ-4 по сравнению с аналогичными приборами достигнуто посредством введения конструкторских новаций, что позволило уменьшить массу прибора до 3,7 кг, а также увеличить дальность надежного обнаружения объектов поиска.

Испытания показали, что дальность устойчивого обнаружения взрывоопасных предметов с помощью ИНВУ-4 в среднем превышает аналоги в 1,4-1,9 раза.

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