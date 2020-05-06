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06.05.2020 (19:41)

Самодеятельный ансамбль армии ВВС и ПВО Северного флота записал концертную программу, посвященную 75-летию Победы

Самодеятельный ансамбль армии ВВС и ПВО Северного флота подготовил концертную программу, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Видеозапись  концерта  состоялась сегодня в клубе армии ВВС и ПВО в поселке Сафоново Мурманской области.

Творческий коллектив исполнил более 10 военно-патриотических и народных песен, музыкально-танцевальные и стихотворные композиции.

Особенностью выступления стала стилизованная акция «Бессмертный полк», вошедшая в концертную программу, где каждый из участников коллектива представил своих родственников - ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников, детей войны-всех тех, кого затронула Великая Отечественная война.

Программа выступления составила около 50 минут.

Видеозапись концерта будет транслироваться в воинских частях армии ВВС и ПВО, а также в популярных социальных сетях.

В состав самодеятельного ансамбля входят 12 военнослужащих проходящих службу в различных частях и подразделениях армии ВВС и ПВО Северного флота.

В условиях сложной эпидемической обстановки  и мер, предпринимаемых по предотвращению  распространения коронавирусной инфекции, концертные программы творческих  воинских коллективов, распространяемые  через интернет-пространство, помогают создать праздничное настроение не только военнослужащим и членам их семей, но  и  ветеранам  и жителям Мурманской области.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Концерты
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