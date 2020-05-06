06.05.2020 (19:37)

В Санкт-Петербурге ансамбль песни и пляски ЗВО презентовал клип, посвящённый «Бессмертному полку»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Клип ансамбля песни и пляски ЗВО, посвященный «Бессмертному полку»

Дислоцированный в Санкт-Петербурге ансамбль песни и пляски Западного военного округа презентовал клип «Наследники Победы», посвящённый Всероссийской акции «Бессмертный полк» в годовщину 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Под мирным небом в одном строю идут наследники Победы, глядят с портретов прадеды и деды, кто отдал жизнь за Родину. Бессмертный полк шагает по стране – мы помним о священной той войне!», - поёт хор ансамбля.

В песне солисты ансамбля говорят о подвиге советских солдат, единении поколений и важности акции. Клип, созданный в ходе самоизоляции артистов, включает архивные кадры войны, шествие «Бессмертного полка» различных лет.

Песня «Наследники Победы» написана на слова Анны Веселовой, музыка народного артиста Российской Федерации, профессора консерватории, дирижёра ансамбля Евгения Казановского, солирует Владимир Зернов.

Ансамбль песни и пляски ЗВО, созданный в 1929 г., является одним из старейших творческих коллективов российской армии. В становлении ансамбля принимали участие композиторы М.Блантер, В.Соловьев-Седой, Г.Свиридов. В годы Великой Отечественной войны коллектив ансамбля дал свыше 2 тыс. концертов для защитников блокадного Ленинграда, из них более 1000 – на передовой. Артисты ансамбля прошли горячие точки Афганистана и Северного Кавказа, Сирийской Арабской Республики, выступали перед ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС.

Дислоцированный в Санкт-Петербурге ансамбль песни и пляски Западного

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