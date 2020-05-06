06.05.2020 (18:30)

Экипаж ОИС «Адмирал Владимирский» передал посольству России на Сейшельских островах дезинфицирующие средства для профилактики инфекционных заболеваний

Экипаж ОИС «Адмирал Владимирский» передал посольству России на Сейшельских островах дезинфицирующие средства для профилактики инфекционных заболеваний

Передача этого груза произошла на рейде порта Виктория без захода в порт в период пополнения запасов океанографическим исследовательским судном ВМФ России.

Как сообщил главнокомандующий Военно-Морским Флотом (ВМФ) России адмирал Николай Евменов по итогам рабочего совещания которое состоялось в Адмиралтействе и было посвящено кругосветной экспедиции океанографического исследовательского судна (ОИС) «Адмирал Владимирский», экипаж и участники экспедиции передали сотрудникам посольства Российской Федерации в Республике Сейшельские острова несколько резервуаров дезинфицирующих средств для профилактики вирусных и других инфекционных заболеваний. Эти средства предназначены для дезинфекции поверхностей и обработки рук.

«Передача сотрудникам посольства этого груза произошла на рейде порта Виктория без захода в порт в период пополнения запасов океанографическим исследовательским судном «Адмирал Владимирский», — отметил главком ВМФ.

Адмирал Николай Евменов также добавил, что судно в настоящее время продолжает кругосветную экспедицию и идет утвержденным маршрутом в Мозамбикском проливе. Экипаж здоров и выполнят свои задачи в соответствии с планом экспедиции.

Ранее Главнокомандующий ВМФ поставил задачи на 6-й этап кругосветной экспедиции Военно-Морского Флота, в которой с декабря 2019 года находится ОИС «Адмирал Владимирский».

Как отметил Адмирал Николай Евменов на рабочем совещании по видеоконференцсвязи с Центром Русского географического общества при Главном командовании ВМФ, в ходе предыдущих пяти этапов экспедиции объем исследовательских работ выполнен. В ходе шестого этапа ОИС «Адмирал Владимирский» обогнет Африку и прибудет в Кронштадт в первой декаде июня месяца.

30 апреля ОИС «Адмирал Владимирский» пополнило запасы на рейде Сейшельских островов и продолжило экспедицию по утвержденному плану. В ходе 6-го этапа участники экспедиции продолжат океанографические и гидрографические исследования по маршруту движения и, в частности, маршрутный промер глубин.

Адмирал Николай Евменов дал указание уже сейчас тщательно анализировать результаты антарктических исследований, которые проводили в течении 1,5 месяцев участники экспедиции на борту ОИС «Адмирал Владимирский», а по прибытии судна в Кронштадт проанализировать итоги кругосветной экспедиции.

Экспедиция посвящена 200-летию открытия русскими моряками Антарктиды и 250-летию со дня рождения Ивана Крузенштерна.

ДИМК

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице