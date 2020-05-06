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06.05.2020 (19:12)

Юнармейцы из Приднестровья подготовили видеоролик для ветеранов Великой Отечественной войны

В честь 75-летия Великой Победы юнармейцы из Приднестровья подготовили видеоролик с поздравлениями фронтовиков и всех россиян с Днём Победы в стихах и прозе.

Подготовить видеоролик юнармейцами помогли военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова.

Показ видеоролика состоится в День Победы – 9 мая.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Ветераны , Социальное развитие , Приднестровье , Юнармия
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