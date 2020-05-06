06.05.2020 (19:07)

Более 1 тыс. копий Знамени Победы изготовили в ЦВО ко Дню Победы

Более 1 тыс. точных копий Знамени Победы изготовлено в Центральном военном округе (ЦВО) в рамках стартующей 7 мая акции «Знамя Победы».

В соединения и частях ЦВО, дислоцированных в регионах Сибири, Урала и Поволжья, а также зарубежных базах в Киргизии и Таджикистане изготовлено более 1 тыс. копий Знамени Победы в рамках героико-патриотической акции «Знамя Победы, стартующей завтра, 7 мая.

Знамена будут установлены на фасадах штабов соединений и частей, учреждений и организаций округа, а также муниципальных объектов в военных городках в границах ответственности ЦВО.

ЦВО дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

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