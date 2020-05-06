06.05.2020 (18:59)

Летчики ЦВО проведут генеральную репетицию пролета авиации в девяти городах РФ 7 мая

Летчики Центрального военного округа (ЦВО) проведут генеральную репетицию демонстрационного пролета авиации ко Дню Победы 7 мая в 9 городах России. Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

"Завершили слетанность восьмидесяти четырех экипажей к демонстрационным полетам авиации в девяти городах России, дислоцирующихся в зоне ответственности округа. Генеральную репетицию проведем седьмого мая", - сказал генерал-полковник.

Ранее сообщалось, что около 80 единиц авиатехники ЦВО будут задействованы в демонстрационных полетах 9 мая. Наиболее масштабные полеты пройдут в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре. Также пролеты авиации состоятся в Верхней Пышме.

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