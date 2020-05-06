06.05.2020 (18:49)

Количество подразделений, которые претендуют в ЦВО на звание «ударное», увеличилось на 30%

Количество подразделений в Центральном военном округе (ЦВО), претендующих на звание «Ударное», в 2020 году увеличилось на 30%, по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

«По итогам контрольных занятий за зимний период обучения сто тридцать два подразделения претендуют на звание «ударное», что на тридцать процентов больше аналогичного периода девятнадцатого года», - сказал генерал-полковник.

Наименование «ударные», присваивается приказом Министра обороны наиболее боеспособным соединениям: мотострелковым, танковым, морской пехоты, воздушно-десантным, десантно-штурмовым, а также воинским частям и подразделениям.

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