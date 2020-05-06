06.05.2020 (18:31)

Военкоматы ЦВО полностью готовы к приему новобранцев

Военные комиссариаты Центрального военного округа (ЦВО) на 100% готовы к приему призывников, который начнется с 12 мая. Об этом в среду сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

«Подготовка к весеннему призыву проведена в полном объеме. Во всех военных комиссариатах развернуты посты барьерного контроля, организована работа дезинфекционных групп. Получено более ста четырех тысяч тест-систем для выявления коронавирусной инфекции.

Обеспеченность медицинским имуществом, в том числе средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами для проведения призыва составляет сто процентов», — сказал генерал-полковник.

Ранее сообщалось, что военкоматы 28 регионов на территории ЦВО начнут прием юношей с 12 мая.

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