06.05.2020 (18:03)

На форуме «АРМИЯ-2020» пройдет круглый стол, посвященный 400-летию военной медицины в России

В работе круглого стола примут участие представители Главного военно-медицинского управления Минобороны России, медицинских служб военных округов и флотов, специалисты военно-медицинских образовательных учреждений и организаций, а также представители научного сообщества и деловых кругов.

Повестка мероприятия предполагает обсуждение истории развития отечественной военной медицины, эволюции системы управления медицинской службой российской армии и системы подготовки военно-медицинских кадров.

Опираясь на многовековой опыт отечественной школы военной медицины, участники круглого стола рассмотрят приоритетные направления работы в области организации медицинского обеспечения войск в ходе современных вооруженных конфликтов.

СПРАВОЧНО:

Мероприятия научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» пройдут в период с 24 по 28 августа 2020 года на ведущей выставочной площадке Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с ведущими научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Научно-деловая программа форума включает в себя широкий спектр мероприятий, направленных на обсуждение и разрешение наиболее актуальных проблем инновационного развития российского оборонно-промышленного комплекса, а также других ключевых вопросов.

Более подробная информация о мероприятиях научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» доступна в тематическом разделе официального сайта Минобороны России, а также на информационном ресурсе форума «Rusarmexpo.ru».

Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России



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