06.05.2020 (17:56)
Военнослужащие ЦВО провели дезинфекцию более 6 тысяч объектов
Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) провели санитарную обработку более 6 тысяч объектов военной и гражданской инфраструктуры. Об этом в среду сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.
«В апреле выполнили обеззараживание более шести тысяч объектов военной и гражданской инфраструктуры. В резерве содержим тринадцать мобильных отрядов, что позволяет оперативно реагировать на изменения обстановки», - сказал генерал-полковник.
Он отметил, что также военнослужащие провели дезинфекцию на трех предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области военнослужащие проведут обработку более 110 организаций социального обслуживания интернатного типа для пенсионеров и детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Дезинфекция коснется не только соцобъектов Екатеринбурга, но и отдаленных территорий, в Тугулымском, Артинском, Тавдинском, Карпинском районах. Соответствующее решение по оказанию помощи принял командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин по обращению губернатора региона Евгения Куйвашева.