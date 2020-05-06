06.05.2020 (17:56)

Военнослужащие ЦВО провели дезинфекцию более 6 тысяч объектов

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) провели санитарную обработку более 6 тысяч объектов военной и гражданской инфраструктуры. Об этом в среду сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

«В апреле выполнили обеззараживание более шести тысяч объектов военной и гражданской инфраструктуры. В резерве содержим тринадцать мобильных отрядов, что позволяет оперативно реагировать на изменения обстановки», - сказал генерал-полковник.

Он отметил, что также военнослужащие провели дезинфекцию на трех предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области военнослужащие проведут обработку более 110 организаций социального обслуживания интернатного типа для пенсионеров и детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Дезинфекция коснется не только соцобъектов Екатеринбурга, но и отдаленных территорий, в Тугулымском, Артинском, Тавдинском, Карпинском районах. Соответствующее решение по оказанию помощи принял командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин по обращению губернатора региона Евгения Куйвашева.

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