06.05.2020 (17:50)

Российские военнослужащие ликвидировали возгорание жилого дома в Киргизии

Военнослужащие Объединенной российской военной базы, дислоцированной в Киргизской Республике, ликвидировали возгорание жилого дома в городе Кант.

В ночь с 5 на 6 мая произошло возгорание жилого дома в районе Цементного завода города Кант. При поступлении сигнала от местных жителей штатная пожарная команда российской военной базы в течение 15 минут прибыла к месту возгорания. К этому моменту происходило открытое горение кровли жилого дома.

Усилиями военной пожарной команды возгорание площадью 150 квадратных метров было ликвидировано. Пострадавших нет.

В тушении было задействовано 10 военнослужащих и один пожарный автомобиль КаМАЗ.

Объединенная российская военная база Кант является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице