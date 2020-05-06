06.05.2020 (17:45)

Военнослужащие Воздушно-десантных войск поздравили ветерана Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы

Сегодня в Москве в рамках проведения акции «Спасибо за все», посвященной 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и проводимой в соединениях, воинских частях и учреждениях ВДВ, представителями командования Воздушно-десантных войск организовано поздравление с наступающим Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны и Воздушно-десантных войск, начальника артиллерии ВДВ СССР, в последствии заместителя командующего Воздушно-десантными войсками СССР по вооружению генерал-лейтенанта Павла Григорьевича Калинина (97 лет), проходившего службу под началом легендарного командующего Воздушно-десантными войсками генерала армии Василия Филипповича Маргелова.

Поздравительный адрес фронтовику зачитал временно исполняющий обязанности начальника артиллерии ВДВ полковник Роман Михайлин и вручил ему подарки от имени командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова.

В завершение мероприятия во дворе дома ветерана состоялось выступление коллектива Ансамбля песни и пляски Воздушно-десантных войск с исполнением танцевальных номеров и песен военных лет в форме времен Великой Отечественной войны. Среди исполненных произведений всем полюбившиеся песни «Смуглянка», «Марш артиллеристов», «Три танкиста», «Прощайте, скалистые горы», «Песня фронтового шофера», «Полководец Победы» и другие.

Во время выступления ансамбля прошла акция «Бессмертный полк», в ходе которой жители дома, в котором проживает генерал-лейтенант Павел Григорьевич Калинин, и жители близлежащих домов вышли на балконы с портретами своих родственников-участников Великой Отечественной войны и вместе с Ансамблем песни и пляски ВДВ исполнили песню «День Победы», тем самым поздравив ветерана и отдав дань памяти воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Справочно:

Павел Григорьевич Калинин — советский военачальник, награждённый пятью орденами Красной Звезды, генерал-лейтенант.

Участник Великой Отечественной войны, 46 лет отслужил в Вооруженных Силах СССР и России.

Родился в 1923 году в селе Залесово Алтайского края.

Сразу после выпускного школьного вечера вместе с одноклассниками пошел в военкомат проситься на фронт. Был отправлен на учёбу в Томское артиллерийское училище, по окончании которого, в звании лейтенанта, направился на фронт в 51-й артиллерийский полк.

В действующей армии находился с февраля 1942 по май 1945 года, пройдя путь от Москвы до Праги в составе Калининского, Ленинградского, 2-го Прибалтийского, 2-го и 3-го Украинских фронтов. Сначала служил в артиллерии сухопутных войск, а в декабре 1944 года в составе самых опытных боевых артиллерийских полков вошел в 9-ю Гвардейскую армию, которая формировалась из десантников и окончил войну в Воздушно-десантных войсках. В 1944 году после взятия Нарвы Павел Калинин встретился на фронте со своим отцом, гвардии рядовым, георгиевским кавалером, и воевал с ним до окончания войны в 85-м гвардейском Нарвском Краснознаменном ордена Кутузова 2-й степени корпусном артиллерийском полку.

Павел Григорьевич Калинин служил в ВДВ до 1987 года: был командиром полка. С июня 1967 по декабрь 1969 года — командир 105-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Затем служил начальником артиллерии Воздушно-десантных войск, последние восемь лет – заместитель командующего ВДВ по вооружению.

После окончания военной службы занимается общественной деятельностью: является председателем Совета ветеранов войн и военной службы ВДВ и член Совета Российского Комитета ветеранов войны и военной службы.

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