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06.05.2020 (17:15)

На Черноморском флоте прошла тренировка пролёта авиации в честь 75-летия Великой Победы

Экипажи самолётов и вертолётов Морской авиации и ПВО Черноморского флота (ЧФ) совместно с лётчиками Южного военного округа (ЮВО) провели тренировку демонстрационного пролёта авиации, запланированного на 9 мая в честь 75-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В соответствии с планом тренировки лётчики отработали в небе формирование единого воздушного строя с соблюдением установленной дистанции между лётными группами.

Демонстрационные пролёты авиации в День Победы в зоне ответственности Черноморского флота будут проведены в городах-героях Севастополе, Новороссийске и Керчи.

Начало праздничного пролёта авиации запланировано на 10 часов 15 минут 9 мая 2020 года. В связи с действующими противоэпидемическими ограничениями для местных жителей воздушный парад будет транслироваться в эфирах региональных телеканалов.

Всего в ходе воздушной части парада в небе над городами-героями пролетят 56 единиц авиационной техники из состава полков Морской авиации ЧФ и соединения ВСС и ПВО Южного военного округа, в числе которых будут многоцелевые истребители Су-30СМ и Су-27П, штурмовики Су-25СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, самолёты Ту-134, Ан-26 и Бе-12, вертолёты Ка-27 и Ми-8, а также вертолёты армейской авиации из состава соединения ЮВО Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28Н «Ночной охотник».

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Авиация , Самолеты , Вертолеты , Южный военный округ
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