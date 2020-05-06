06.05.2020 (17:08)
Вертолёты ЦВО потушили природный пожар, угрожающий поселку в Ульяновской области
Вертолеты Ми-8 Центрального военного округа (ЦВО) с водосливными устройствами за сутки произвели 14 вылетов для тушения природных пожаров, сделав 16 сбросов воды на очаги около поселка Глотовка в Ульяновской области. Всего с воздуха с начала тушения было сброшено почти 45 тонн воды, потушив природный пожар.
В тушении были задействованы два Ми-8. На данный момент расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан» проводят разведку местности и мониторинг ситуации. Действующих очагов не обнаружено, только участки с задымлением.
Ранее сообщалось, что по решению командующего войсками округа генерал-полковника Александра Лапина была выделена авиатехника вертолетной эскадрильи из Йошкар-Олы.
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