06.05.2020 (17:06)

Российские военнослужащие поздравили 105-летнего фронтовика, проживающего в Таджикистане

Военнослужащие 201 военной базы накануне праздника Победы поздравили музыкальным подарком ветерана Великой Отечественной войны, проживающего в Таджикистане.

Военнослужащие прибыли в город Турсунзаде, где проживает 105-летний ветеран Холбобо Хусаинов, и от всего личного состава российского соединения поздравили с наступающим праздником Великой Победы. Выразив слова благодарности, они вручили цветы. Кроме того, во дворе дома ветерана солисты вокально-инструментальной группы «Вершина» исполнили фронтовые песни: «Мы за ценой не постоим», «День Победы», «На безымянной высоте».

Посмотреть на артистов пришли родственники из близлежащих домов, но, по словам ветерана, это только малая часть, так как из-за карантина не смогли приехать родные из соседнего Узбекистана. Всего у фронтовика более 143 внуков и правнуков.

Холбобо является участником Сталинградской битвы. В ходе артиллерийского обстрела, он получил серьезное ранение и был эвакуирован в военный госпиталь. После излечения следил за содержанием немецких военнопленных на Урале.

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